В Сети высмеяли костюм американки на «Мисс Вселенной»

Пользователи соцсетей высмеяли модель Р’Бонни Габриэль, представляющую США на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка в плохом смысле слова поразила всех своим костюмом.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Как сообщает РЕН ТВ, американка вышла в весьма странном наряде на конкурсе национальных костюмов. Модельеры попытались создать образ вселенной, надев на девушку откровенное боди, ботфорты и массивную конструкцию из звезд и гигантской луны. На голове Габриэль красовалась массивная корона.

Из-за размера костюма девушка с трудом передвигалась по сцене. Американка чудом сумела не упасть и сохранить улыбку до конца дефиле.