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47 минут назад

В Сети высмеяли костюм американки на «Мисс Вселенной»

Свободная прессаиещё 1

Пользователи соцсетей высмеяли модель Р’Бонни Габриэль, представляющую США на конкурсе "Мисс Вселенная". Девушка в плохом смысле слова поразила всех своим костюмом.

В Сети высмеяли костюм американки на «Мисс Вселенной»
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Как сообщает РЕН ТВ, американка вышла в весьма странном наряде на конкурсе национальных костюмов. Модельеры попытались создать образ вселенной, надев на девушку откровенное боди, ботфорты и массивную конструкцию из звезд и гигантской луны. На голове Габриэль красовалась массивная корона.

Из-за размера костюма девушка с трудом передвигалась по сцене. Американка чудом сумела не упасть и сохранить улыбку до конца дефиле.

Пользователи Twitter не оценили старания создателей костюма-вселенной. По их словам, из девушки сделали дешевую пародию на политику Соединенных Штатов.

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