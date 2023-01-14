Модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер появилась на публике в "голом" платье с антуриумом. Свой образ она продемонстрировала подписчикам в социальной сети.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

27-летняя Кендалл Дженнер опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором позировала в "голом" платье с красным цветком антуриума из коллекции Ludovic de Saint Sernin Spring Summer 2023.

Сшитое из полупрозрачной ткани, оно подчеркнуло фигуру модели.

Соцсети