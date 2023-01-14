Модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер появилась на публике в "голом" платье с антуриумом. Свой образ она продемонстрировала подписчикам в социальной сети.
27-летняя Кендалл Дженнер опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором позировала в "голом" платье с красным цветком антуриума из коллекции Ludovic de Saint Sernin Spring Summer 2023.
Сшитое из полупрозрачной ткани, оно подчеркнуло фигуру модели.
Основатель бренда, дизайнер Людовик де Сен Сернен, впервые показал это платье в сентябре прошлого года на Неделе моды в Париже. На подиуме его представила южнокорейская модель Сора Чой.