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30 минут назад

Рианна лично представила коллекцию ко Дню святого Валентина в кружевном комбинезоне от Savage X Fenty

Mainstyle

После презентации коллекции Savage X Fenty Valentine's Day в этот четверг певица вышла в социальные сети, чтобы представить соблазнительный образ из этой линии: Lovestruck Lace Crotchless Catsuit стоимостью $95. Она устроила фотосессию в кружевном кэтсьюте, который сделан из микрофишнета и имеет вырез спереди в форме сердца.

Рианна лично представила коллекцию ко Дню святого Валентина
Фото: MainstyleMainstyle

Бренд сделал репост видео, написав что их создательница «разбивает сердца и заставляет свернуть шею», а Ри снабдила свой ролик подписью — f..ck yo roses. Конечно, видео вызвало много восторженных комментариев. Кэти Хилтон, которая недавно рассказала, что купила специальный подарок к празднику для звёзды, вместо этого осыпала её эмодзи с сердечками.

Новый кружевной комбинезон — далеко не единственная яркая ведь коллекции. В линейке есть леггинсы, боксёры, бюстгальтеры и многое другое, доступное в размерах чашечек A-H и одежды XS-4X.

Похоже, что в январе у звезды всегда «любовь на уме», ведь в её предыдущих кампаниях Savage X Fenty, посвящённых Дню святого Валентина, Ри осыпала себя рубинами на сумму более $2 млн и дала Купидону шанс на успех своим кружевным образом. Однако 14 февраля будет не единственным знаменательным днём для Рианны этой зимой, поскольку она также выпустила тизер своего долгожданного выступления на Super Bowl.

Коллекция, подготовленная к V-Day, также появилась после того, как звезда выпустила специальные образы в спортивном стиле: лимитированную коллекцию — Savage X Fenty Game Day Collection.

Мода,Рианна,
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