Кейт Хадсон показала, чем заменяет ненавистный бюстгальтер

Сумочки девушек хранят в себе немало тайн, и звезды Голливуда не исключение. Благодаря популярной рубрике глянцевых журналов фанаты имеют удовольствие узнать, что знаменитости всегда держат при себе. Заглянуть в «багаж» Кейт Хадсон удалось британскому Vogue — соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания.

Фото: Super.ru Super.ru

Выяснилось, что в аксессуаре от Fendi 43-летняя знаменитость привыкла носить силиконовые наклейки для сосков. Свое пристрастие к лайфхаку американская актриса объяснила просто:

«Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам».

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По словам Кейт, они помогают ей чувствовать себя комфортно в любых нарядах.