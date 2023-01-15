Тренды сезона: пять базовых вещей в гардеробе для каждой женщины на весну 2023 года

Базовый гардероб вовсе не означает, что у вас должны быть только строгие, универсальные и классические вещи. Главная его особенность в том, что комплекты подбираются исключительно под человека: тип внешности, возраст, стиль жизни, фигура, даже место проживания. Готовые комбинации очень выручают, когда нет времени на сборы, и в голове больше не возникнет мысли «нечего надеть».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кроме того, индивидуальный капсульный гардероб придает уверенности, так как вы точно будете знать, что каждая вещь из него подчеркивает ваши достоинства. А это добавляет уверенности в любой ситуации. Одежда легко комбинируется между собой, из нее легко сделать образ-трансформер. Что из трендов предстоящей весны можно считать базовыми вещами, которые подойдут женщинам любого возраста и комплекции, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Видео дня

Классический костюм

Без классики не обойтись. Но это необязательно строгий, офисный вариант, в котором будет тесно. Сегодня в тренде костюмы свободного кроя, с легким намеком на oversize. Выбирайте прямые брюки в пол или со стрелками и с длиной до щиколотки. Пиджак должен быть свободным, прямого кроя, можно даже взять на размер больше.

В базовом гардеробе классический костюм может быть разных оттенков, не только строгого черного. Для весенней коллекции подойдут светло-серые, бежевые, голубые, лиловые оттенки. Классический костюм хорошо сочетается с белой рубашкой, топом, водолазкой, белой футболкой без принта. Из обуви подойдут как классические лодочки, удобные лоферы, так и белые кроссовки.

Спортивный костюм

Этот вид одежды быстро перешел из домашнего в повседневный и стильный лук. Спортивные костюмы уже встречаются не только на прогулках, но и на вечеринках. Выбирайте комплекты только однотонные, без ярких деталей и блестящих аксессуаров. Базовый спортивный костюм состоит из свободных штанов и худи oversize или толстовки.

Можете создать смелый образ, особенно это уместно будет выглядеть на девушках с подтянутыми, стройными ногами. Наденьте только удлиненную толстовку, под нее черные колготки и грубые ботинки, а сверху накиньте пальто. Безусловно, длина пайты должна быть уместной.

Свободный спортивный низ отлично сочетается с трикотажным топом, кроп-топом, белой футболкой. Оптимальной обувью будут белые массивные кроссовки или высокие грубые ботинки.

Свитер

Теплый, комфортный свитер — важная часть базового весеннего гардероба в 2023 году. Здесь также актуальны чуть свободные модели, которые создадут мягкий, приятный образ. Выбирайте модели из тонкой шерсти, плотного трикотажа спокойной, пастельной гаммы.

В качестве альтернативы можно использовать водолазку, если вам хочется немного утеплить зону горла. Она хорошо подойдет как нижний слой под пиджак.

Джинсы

И здесь рекомендуется выбирать прямые фасоны. Вот уже несколько лет модели с завышенной талией — must have каждой девушки в любой сезон. Весной 2023 года актуальными будут широкие джинсы — «трубы», клеш. Подбирайте оттенок, который будет гармонировать с остальной вашей «капсулой»: темно-синие, серые оттенки, графитовые, черные.

Джинсы уместно смотрятся как в стиле casual — с футболкой, удлиненным пиджаком, худи или свободным свитером, так и в деловом образе — с мягкой блузой, лодочками и классическим пальто.

Платья

Выбирайте модели, подчеркивающие ваши достоинства: А-силуэт, платье-рубашка, футляр, комбинация, трикотажное макси и миди. Отдавайте предпочтение длине до колена и ниже. Перечисленные модели хорошо сочетаются со свободным жакетом, косухой. В качестве низа подойдут кроссовки, лодочки, оксфорды. На теплую весну можно обуть сандалии, изящные босоножки.