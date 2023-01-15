Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
2 часа назад

5 признаков, что ваш гардероб безнадежно устарел

WomanHit.ru

Детали выдадут, когда был куплен наряд.

5 признаков, что ваш гардероб безнадежно устарел
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Классические наряды не теряют актуальности годами, но даже их можно сочетать между собой так, что образ будет смотреться старомодным. А некоторые вещи перестают быть современными уже через пару сезонов после покупки. Проведите ревизию шкафа и убедитесь, что ваш гардероб соответствует модным тенденциям и не прибавляет вам возраста.

Видео дня

Проверьте силуэты

Ставка на подчеркнутую сексуальность была в тренде больше десяти лет назад, сейчас стилисты и дизайнеры рекомендуют выбирать более свободный крой. Между тканью и телом должно оставаться, как минимум, несколько сантиметров. Достаньте из шкафа слишком облегающие юбки, блузы и джинсы и избавьтесь от них. Такой крой вряд ли вернется в моду в течение ближайших дет. Кстати, несмотря на то что сейчас в може ретро стиль, это совсем не значит, что бабушкино платье или мамины туфли будут смотреться актуально. Крой все же меняется, а дизайнеры переосмысливают моду прошлых десятилетий, а не повторяют ее полностью.

Ткань

Забудьте о тонком трикотаже, он подчеркивает все недостатки фигуры, особенности нижнего белья и смотрится несовременно. Избавьтесь от кофточек, водолазок, трикотажных джемперов. Да, обычно такие вещи весьма бюджетны, но они вас совсем не украсят, к тому же выглядят устаревшими и не современными.

Декор

Эра минимализма коснулась всех сфер жизни: от дизайна интерьера до нарядов и гардероба. Посмотрите на свои любимые вещи. Может, на них слишком много акцентов, вышивка, пайетки, другой декор? Тогда пришло время от этого наряда отказаться. Замените его на более лаконичный вариант, он и сочетаться будет с любыми комбинациями, и смотреться куда актуальнее.

Длина изделия

Эпоха мини прошла и пока не собирается возвращаться. Речь идет не только о коротких юбках, но и о жакетах длиной до талии, кроп-топах, шортах. Выбирайте более сдержанные варианты. Они смотрятся гораздо элегантнее и позволят вам свободно двигаться, а значит, смотреться гармоничнее.

Детали

Речь идет о крое, украшениях, аксессуарах, которые выдадут, что наряд был куплен много лет назад. Такие мелочей может быть множество: например, платья и юбки с баской были невероятно актуальны несколько лет назад. Но сейчас они смотрятся устаревшими. Тренируйте насмотренность, уделяйте время просмотру модных журналов, блогам стилистов. Смотрите, во что одеты героини модных сериалов. Так вы сформируете стильную интуицию, она подскажет, что еще весьма актуально, а что пора отправить на покой.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители