5 признаков, что ваш гардероб безнадежно устарел

Детали выдадут, когда был куплен наряд.

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Классические наряды не теряют актуальности годами, но даже их можно сочетать между собой так, что образ будет смотреться старомодным. А некоторые вещи перестают быть современными уже через пару сезонов после покупки. Проведите ревизию шкафа и убедитесь, что ваш гардероб соответствует модным тенденциям и не прибавляет вам возраста.

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Проверьте силуэты

Ставка на подчеркнутую сексуальность была в тренде больше десяти лет назад, сейчас стилисты и дизайнеры рекомендуют выбирать более свободный крой. Между тканью и телом должно оставаться, как минимум, несколько сантиметров. Достаньте из шкафа слишком облегающие юбки, блузы и джинсы и избавьтесь от них. Такой крой вряд ли вернется в моду в течение ближайших дет. Кстати, несмотря на то что сейчас в може ретро стиль, это совсем не значит, что бабушкино платье или мамины туфли будут смотреться актуально. Крой все же меняется, а дизайнеры переосмысливают моду прошлых десятилетий, а не повторяют ее полностью.

Ткань

Забудьте о тонком трикотаже, он подчеркивает все недостатки фигуры, особенности нижнего белья и смотрится несовременно. Избавьтесь от кофточек, водолазок, трикотажных джемперов. Да, обычно такие вещи весьма бюджетны, но они вас совсем не украсят, к тому же выглядят устаревшими и не современными.

Декор

Эра минимализма коснулась всех сфер жизни: от дизайна интерьера до нарядов и гардероба. Посмотрите на свои любимые вещи. Может, на них слишком много акцентов, вышивка, пайетки, другой декор? Тогда пришло время от этого наряда отказаться. Замените его на более лаконичный вариант, он и сочетаться будет с любыми комбинациями, и смотреться куда актуальнее.

Длина изделия

Эпоха мини прошла и пока не собирается возвращаться. Речь идет не только о коротких юбках, но и о жакетах длиной до талии, кроп-топах, шортах. Выбирайте более сдержанные варианты. Они смотрятся гораздо элегантнее и позволят вам свободно двигаться, а значит, смотреться гармоничнее.

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