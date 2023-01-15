5 признаков, что ваш гардероб безнадежно устарел

Детали выдадут, когда был куплен наряд.
Классические наряды не теряют актуальности годами, но даже их можно сочетать между собой так, что образ будет смотреться старомодным. А некоторые вещи перестают быть современными уже через пару сезонов после покупки. Проведите ревизию шкафа и убедитесь, что ваш гардероб соответствует модным тенденциям и не прибавляет вам возраста.
Ставка на подчеркнутую сексуальность была в тренде больше десяти лет назад, сейчас стилисты и дизайнеры рекомендуют выбирать более свободный крой. Между тканью и телом должно оставаться, как минимум, несколько сантиметров. Достаньте из шкафа слишком облегающие юбки, блузы и джинсы и избавьтесь от них. Такой крой вряд ли вернется в моду в течение ближайших дет. Кстати, несмотря на то что сейчас в може ретро стиль, это совсем не значит, что бабушкино платье или мамины туфли будут смотреться актуально. Крой все же меняется, а дизайнеры переосмысливают моду прошлых десятилетий, а не повторяют ее полностью.
Забудьте о тонком трикотаже, он подчеркивает все недостатки фигуры, особенности нижнего белья и смотрится несовременно. Избавьтесь от кофточек, водолазок, трикотажных джемперов. Да, обычно такие вещи весьма бюджетны, но они вас совсем не украсят, к тому же выглядят устаревшими и не современными.
Эра минимализма коснулась всех сфер жизни: от дизайна интерьера до нарядов и гардероба. Посмотрите на свои любимые вещи. Может, на них слишком много акцентов, вышивка, пайетки, другой декор? Тогда пришло время от этого наряда отказаться. Замените его на более лаконичный вариант, он и сочетаться будет с любыми комбинациями, и смотреться куда актуальнее.
Эпоха мини прошла и пока не собирается возвращаться. Речь идет не только о коротких юбках, но и о жакетах длиной до талии, кроп-топах, шортах. Выбирайте более сдержанные варианты. Они смотрятся гораздо элегантнее и позволят вам свободно двигаться, а значит, смотреться гармоничнее.
Речь идет о крое, украшениях, аксессуарах, которые выдадут, что наряд был куплен много лет назад. Такие мелочей может быть множество: например, платья и юбки с баской были невероятно актуальны несколько лет назад. Но сейчас они смотрятся устаревшими. Тренируйте насмотренность, уделяйте время просмотру модных журналов, блогам стилистов. Смотрите, во что одеты героини модных сериалов. Так вы сформируете стильную интуицию, она подскажет, что еще весьма актуально, а что пора отправить на покой.