Билли Айлиш снялась в шапке российского дизайнера

Американская певица Билли Айлиш снялась в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

21-летняя поп-исполнительница опубликовала селфи, на котором она запечатлена в вязаной шапке красного цвета, выполненной в виде кошачьих ушей. На размещенном снимке знаменитость позирует без макияжа и каки-либо аксессуаров. Известно, что помимо Айлиш в упомянутом головном уборе появлялись на публике и другие звезды, в том числе актриса Джулия Фокс.

Публикация певицы набрала более трех миллионов просмотров и восхитила ее подписчиков. «Красотка», «Больше не пропадай», «Самая лучшая», «Мы скучали», «Вау», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под постом.