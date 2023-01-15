Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Билли Айлиш снялась в шапке российского дизайнера

Lenta.ru

Американская певица Билли Айлиш снялась в одежде российского дизайнера и стилистки Ксюши Смо. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Билли Айлиш снялась в шапке российского дизайнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

21-летняя поп-исполнительница опубликовала селфи, на котором она запечатлена в вязаной шапке красного цвета, выполненной в виде кошачьих ушей. На размещенном снимке знаменитость позирует без макияжа и каки-либо аксессуаров. Известно, что помимо Айлиш в упомянутом головном уборе появлялись на публике и другие звезды, в том числе актриса Джулия Фокс.

Публикация певицы набрала более трех миллионов просмотров и восхитила ее подписчиков. «Красотка», «Больше не пропадай», «Самая лучшая», «Мы скучали», «Вау», — высказывались фанаты в многочисленных комментариях под постом.

В декабре 2022 года Айлиш показала фигуру после похудения на видео в облегающем наряде. Так, знаменитость станцевала на камеру в полупрозрачном топе, надетом поверх красного бюстгальтера, и юбке длины макси с разноцветным принтом.

Мода,Джулия Фокс,Билли Айлиш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители