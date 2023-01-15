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1 час назад

Девушка заказала брюки в сети и удивилась их длине во время примерки

Lenta.ru

Шотландка Кирсти Янг с никнеймом @kirstyxyoung1988 заказала брюки на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и удивилась их длине при примерке. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Девушка заказала брюки и удивилась их длине во время примерки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что приобрела в сети указанные расклешенные штаны черного цвета с завышенной талией, которые, согласно описанию, соответствовали ее параметрам. Однако после получения посылки она обнаружила, что длина данного предмета гардероба равна ее росту, что впоследствии продемонстрировала на размещенных кадрах.

«Во мне 163 сантиметра, и они достают до моего подбородка. Кто будет это носить? Я в ярости», — заявила юзерша.

В интервью изданию The Scottish Sun/ Янг призналась, что выбросила брюки вместе с мусором.

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