Девушка заказала брюки и удивилась их длине во время примерки

Шотландка Кирсти Янг с никнеймом @kirstyxyoung1988 заказала брюки на сайте онлайн-ретейлера Pretty Little Thing и удивилась их длине при примерке. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok -аккаунте.

Девушка рассказала, что приобрела в сети указанные расклешенные штаны черного цвета с завышенной талией, которые, согласно описанию, соответствовали ее параметрам. Однако после получения посылки она обнаружила, что длина данного предмета гардероба равна ее росту, что впоследствии продемонстрировала на размещенных кадрах.