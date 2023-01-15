Лайфхак для обуви: не скользить на льду

Самая частая причина травм зимой — конечно же, гололед! "Рамблер" расскажет, как сделать обувь менее скользкой.
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Для начала необходимо выбирать нескользкую обувь. Материал подошвы такой обуви должен быть устойчивым к морозу, тогда она не будет замораживаться и не станет жесткой.
Обратите внимание на наличие качественного протектора. По этой же причине не носите обувь на высокой платформе, так как соприкосновение с дорожным покрытием должно быть максимальным.
Что еще можно сделать с обувью
- На сухую и чистую подошву нанесите клеевые точки, которые затем можно дополнительно присыпать песком. Шероховатая поверхность точек даст необходимую сцепку со льдом.
- Можно приклеить на подошву кусочки наждачной бумаги или войлока, они так же сделают сцепку с поверхностью лучше. Кроме того, в продаже можно найти наклейки на подошву, которые выполняют ту же функцию. Также можно наклеить на подошву тканевый лейкопластырь.
- Существуют специальные спреи против скольжения, хотя эффективность у них средняя. А обрабатывать обувь необходимо перед каждым выходом.
- Можно наклеить на подошву лейкопластырь на тканевой основе. Нанесите его крест-накрест и лед перестанет пугать вас.
- В магазинах продаются специальные накладные ледоступы с шипами, но они портят внешний вид обуви. Правда, временно!