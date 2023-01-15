Лайфхак для обуви: не скользить на льду

Самая частая причина травм зимой — конечно же, гололед! "Рамблер" расскажет, как сделать обувь менее скользкой.

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Для начала необходимо выбирать нескользкую обувь. Материал подошвы такой обуви должен быть устойчивым к морозу, тогда она не будет замораживаться и не станет жесткой.

Обратите внимание на наличие качественного протектора. По этой же причине не носите обувь на высокой платформе, так как соприкосновение с дорожным покрытием должно быть максимальным.