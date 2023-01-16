Мать блогера примерила ее одежду и восхитила пользователей сети

Мать блогерши с никнеймом @alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok -аккаунте девушки, который насчитывает более трех миллионов подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках. Затем она надела кружевное бюстье синего цвета, которое обнажало живот и подчеркивало грудь, и широкие джинсы с декоративными дырами. Кроме того, героиня ролика дополнила образ кроссовками бренда Nike и сумкой марки Chanel.