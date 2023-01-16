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1 час назад

Мать блогерши примерила ее одежду и восхитила пользователей сети

Lenta.ruиещё 1

Мать блогерши с никнеймом @alinamour примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более трех миллионов подписчиков.

Мать блогера примерила ее одежду и восхитила пользователей сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах женщина предстала в белом свитшоте и черных легинсах с пылесосом в руках. Затем она надела кружевное бюстье синего цвета, которое обнажало живот и подчеркивало грудь, и широкие джинсы с декоративными дырами. Кроме того, героиня ролика дополнила образ кроссовками бренда Nike и сумкой марки Chanel.

В свою очередь зрители оценили внешность женщины в наряде дочери в комментариях.

«Потрясающая», «Покорила», «Неужели мы будем игнорировать ее внешнее сходство с КэмеКэмерон Диаз [американская актриса]?» — заявили юзеры.

Мода,Кэмерон Диаз,Chanel,
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