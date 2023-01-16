Знаменитости пришли на премию в платьях с эффектом голого тела

Знаменитости массово появились на публике в платьях с эффектом голого тела. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Известно, что телезвезды в упомянутых образах пришли на 28-ю церемонию награждения премии The Critics Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Так, актриса Аня Тейлор-Джой выбрала бежевое платье в сетку, прозрачная ткань которого обнажала ее тело, в сочетании с босоножками в тон одежды. При этом ее волосы были собраны в пучок.

В то же время телезвезда Лили Джеймс предпочла черное бандажное платье с аппликацией в виде массивного банта, которое оголяло ее грудь. Визажисты нанесли на ее лицо макияж в стиле smoky eyes, а в качестве обуви на ней были черные туфли на шпильке с открытым носом.