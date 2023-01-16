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3 часа назад

Знаменитости пришли на премию в платьях с эффектом голого тела

Lenta.ru

Знаменитости массово появились на публике в платьях с эффектом голого тела. Соответствующая подборка опубликована на сайте портала Page Six.

Знаменитости пришли на премию в платьях с эффектом голого тела
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что телезвезды в упомянутых образах пришли на 28-ю церемонию награждения премии The Critics Choice Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Так, актриса Аня Тейлор-Джой выбрала бежевое платье в сетку, прозрачная ткань которого обнажала ее тело, в сочетании с босоножками в тон одежды. При этом ее волосы были собраны в пучок.

В то же время телезвезда Лили Джеймс предпочла черное бандажное платье с аппликацией в виде массивного банта, которое оголяло ее грудь. Визажисты нанесли на ее лицо макияж в стиле smoky eyes, а в качестве обуви на ней были черные туфли на шпильке с открытым носом.

Среди именитых личностей, поддержавших тренд, оказалась писатель и продюсер Квинта Брансон, которая надела облегающее платье из блестящего материала серого цвета, а также певица и актриса Жанель Монэ. Фотографы запечатлели последнюю на красной ковровой дорожке в черном платье длины макси.

Мода,Аня Тейлор-джой,
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