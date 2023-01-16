Российский бренд назвал самые модные модели мужских джинсов

Представители российского бренда одежды Gloria Jeans назвали самые актуальные модели джинсов для мужчин. Материал на эту тему поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 января.

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По мнению экспертов, в настоящее время фаворитом остается посадка Regular, которая подразумевает свободный силуэт и штанины прямого кроя.

«Такие джинсы будут выглядеть стильно и в привычном синем цвете, и в разных оттенках серого», — отметили они.

Кроме того, рекомендуется присмотреться к модели Slim — зауженным джинсам, которые подчеркивают фигуру, но не стесняют движения. Сегодня самые модные модели представлены как в классических оттенках денима, так и с эффектом варки в стиле 1980-х годов.

«Всегда эффектно смотрятся в образах джинсы Loose. Благодаря комфортной посадке, расслабленному ультрасвободному силуэту и объему такие модели идеальны на каждый день», — добавили специалисты.