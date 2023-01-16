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43 минуты назад

Хейли Бибер и Никола Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях

Lenta.ru

Американские модель Хейли Бибер и актриса Никола Пельтц вышли в свет в откровенных нарядах одного бренда. Об этом сообщает модный портал Page Six.

Бибер и Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о платье черного цвета вьетнамской марки Fanci модели Obsession, которое выполнено из прозрачной ткани, оголяющей тело. Вдобавок наряд украшен асимметричной юбкой и рюшами на швах, а также цветной аппликацией в области шеи. Отмечается, что стоимость вещи составляет 350 долларов (23,9 тысячи рублей).

Известно, что жена Бруклина Бекхэма отпраздновала день рождения, дополнив упомянутое платье собранными в пучок волосами и нюдовым макияжем с черными стрелками, а супруга Джастина Бибера снялась в том же образе в собственной ванной комнате. Вдобавок манекенщица надела массивные золотые серьги.

Мода,Никола Пельтц,Джастин Бибер,
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