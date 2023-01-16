Бибер и Пельтц вышли в свет в одинаковых прозрачных платьях

Американские модель Хейли Бибер и актриса Никола Пельтц вышли в свет в откровенных нарядах одного бренда. Об этом сообщает модный портал Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о платье черного цвета вьетнамской марки Fanci модели Obsession, которое выполнено из прозрачной ткани, оголяющей тело. Вдобавок наряд украшен асимметричной юбкой и рюшами на швах, а также цветной аппликацией в области шеи. Отмечается, что стоимость вещи составляет 350 долларов (23,9 тысячи рублей).