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45 минут назад

Джулия Робертс в платье Schiaparelli появилась на Critics Choice Awards

Газета.Ru

Актриса Джулия Робертс вышла на 28-й церемонии вручения премии Critics Choice Awards в черном платье Schiaparelli с узором из пайеток в виде лучей. Об этом пишет People.

Робертс в платье Schiaparelli появилась на Critics Choice Awards
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стилист Элизабет Стюарт подобрала Джулии Робертс черное обтягивающие платье Schiaparelli для выхода на красную дорожку. Образ актрисы дополнили украшениями Chopard и сделали ей сияющий макияж и прическу с легкими кудрями.

Робертс была номинирована на звание лучшей актрисы в сериале или фильме для телевидения за роль Марты Митчелл в сериале "Газлит". Это американский художественный телесериал, рассказывающий об Уотергейтском кризисе. Главную роль вместе с Джулией Робертс в нем сыграл Шон Пенн.

Церемонию вручения премий Critics Choice Awards принято считать "репетицией" "Оскара". Минувшей ночью на красную дорожку в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе вышли Кейт Хадсон, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Джулия Гарнер, Аманда Сайфред, Эль Фаннинг, Дженнифер Кулидж и другие знаменитости.

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