Названа любимая модель кед знаменитостей

Журналисты Daily Mail назвали модель обуви, в которой неоднократно появлялись на публике различные знаменитости. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о кедах Gazelle немецкого бренда Adidas, которые впервые поступили в продажу в 1996 году, и с того момента выпускались в множестве цветах. Изначально кроссовки разрабатывались как обувь для игры в футбол в помещениях, однако позже данная пара вошла в повседневный гардероб покупателей.