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19 минут назад

Названа любимая модель кед знаменитостей

Lenta.ru

Журналисты Daily Mail назвали модель обуви, в которой неоднократно появлялись на публике различные знаменитости. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Названа любимая модель кед знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о кедах Gazelle немецкого бренда Adidas, которые впервые поступили в продажу в 1996 году, и с того момента выпускались в множестве цветах. Изначально кроссовки разрабатывались как обувь для игры в футбол в помещениях, однако позже данная пара вошла в повседневный гардероб покупателей.

Отмечается, что Gazelle являются любимой обувью американского актера Брэда Питта, который часто появляется в них на красных ковровых дорожках. Помимо него, нередко дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванку замечают на улицах в упомянутых кедах. Среди фанатов продукции Adidas также оказались певец Гарри Стайлс, актриса Оливия Уайлд, поп-исполнительница Рита Ора, модель Алессандра Амбросио и другие популярные блогеры.

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