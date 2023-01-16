Модели вышли на подиум с предметами быта вместо одежды

Известно, что показ модного дома состоялся в Милане в рамках Недели моды, которая проходит с 13 по 17 января. Фотографы сняли манекенщиков в футболках белого и черного цветов с вшитыми подушками на животе. Кроме того, некоторые участники дефиле держали в руках подушки вместо сумок.