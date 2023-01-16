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1 час назад

Модели вышли на подиум с предметами быта вместо одежды

Lenta.ru

Модели британского бренда JW Anderson вышли на подиум с предметами быта вместо одежды и аксессуаров. Соответствующие снимки публикует Vogue.

Модели вышли на подиум с предметами быта вместо одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что показ модного дома состоялся в Милане в рамках Недели моды, которая проходит с 13 по 17 января. Фотографы сняли манекенщиков в футболках белого и черного цветов с вшитыми подушками на животе. Кроме того, некоторые участники дефиле держали в руках подушки вместо сумок.

Помимо этого, на размещенных кадрах видно, что некоторых мужчин запечатлели с рулонами ткани, которые также использовались в качестве сумок, в трусах и резиновых сапогах. Вдобавок некоторые манекенщики представили гостям мероприятия кожаные платья.

Мода,
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