Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Стилисты объяснили, как подобрать оттенки, которые сделают человека моложе

runews24.ru

Голубоглазой блондинке томатно-красный не подойдёт, так как лицо потеряет контраст, цвет подчеркнёт морщинки. При этом такой же цвет на кареглазой шатенке будет смотреться отлично. У женщины сразу появится здоровый румянец, кожа будет выглядеть моложе. Об этом пишет MARIE CLAIRE.

Как подобрать оттенки, которые сделают человека моложе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Подобрать правильный оттенок в одежде можно в домашних условиях. Нужно внимательно посмотреть в зеркало и оценить, какого цвета кожа, глаза, волосы, какой румянец на щеках и так далее.

Если у вас зелёные глаза и солнечный блонд, то цветотип будет тёплым и ярким. Если же глаза серые, а кожа бледная, то будет холодным.

При этом многие колористы считают, что классический красный цвет – «True Red» по системе Pantone – подходит любой женщине и в любом возрасте.

Чёрный цвет не идёт почти всем. Он поглощает свет, поэтому высасывает оттенки здоровья и юности.

Чтобы подобрать правильный цвет в одежде, нужно экспериментировать с оттенками. Например, стоит примерить не только классический зелёный цвет, но и еловый, травяной, изумрудный.

Главное, что нужно знать – это то, что если во внешности есть много тёплых оттенков (зелёные или карие глаза, золотистый цвет волос), то нужно выбрать в одежде цвета с вкраплением жёлтого.

Если же цветотип холодный – вы стальная блондинка с голубыми или серыми глазами, то лучше выбирать цвета с вкраплениями синего.

Нейтральные цвета можно носить почти всем. Речь идёт о сером, коричневом, белом, бежевом.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители