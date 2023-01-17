Бекхэм показала новое платье на фоне слухов о долгах

Однако несмотря на разработку нарядов для бренда, ходят слухи об убытках компании. В январе стало известно о том, что у компании долг. По данным издания, в 2021 году компания Виктории Бекхэм понесла убытки в размере £5,88 млн, а по итогам 2022 общий долг компании вырос до £66,3 млн. Сообщается, что директорам фирмы, включая саму Викторию и ее мужа Дэвида, не были выплачены дивиденды. По мнению аудиторов, проводивших проверку, модный дом Виктории Бекхэм «едва ли способен» продолжать работу с такими долгами.