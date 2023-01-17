Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
59 минут назад

Виктория Бекхэм показала прозрачное платье из новой коллекции на фоне слухов о долгах

Газета.Ruиещё 1

Экс-солистка Spice Girls и модельер Виктория Бекхэм анонсировала выход нового платья в коллекции, несмотря на слухи о долгах. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Бекхэм показала новое платье на фоне слухов о долгах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виктория Бекхэм продолжает работу над выпуском новой коллекции. На новых фотографиях она предстала в розовом прозрачном платье-комбинации.

«Примерка в понедельник утром. Скоро новая летняя коллекция для особых случаев», — написала дизайнер.

Однако несмотря на разработку нарядов для бренда, ходят слухи об убытках компании. В январе стало известно о том, что у компании долг. По данным издания, в 2021 году компания Виктории Бекхэм понесла убытки в размере £5,88 млн, а по итогам 2022 общий долг компании вырос до £66,3 млн. Сообщается, что директорам фирмы, включая саму Викторию и ее мужа Дэвида, не были выплачены дивиденды. По мнению аудиторов, проводивших проверку, модный дом Виктории Бекхэм «едва ли способен» продолжать работу с такими долгами.

Мода,Виктория Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители