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1 час назад

Почему носить валенки полезно: советы стилиста и модные модели валенок

Чемпионат.com

Советы стилиста помогут утеплиться без риска совершить модный провал.

Почему носить валенки полезно: советы стилиста
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Валенки — не только удобная, но и полезная для здоровья обувь. Технология их изготовления передавалась из поколения в поколение. В валенках осваивали Южный и Северный полюс. Во времена Петра I придворные дамы надевали их под платья, отправляясь на бал. На какой-то период они вышли из активного употребления, но сейчас возвращаются.

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Разумеется, валенки уже давно не те. Совершить модный провал можно, если не знать современных их примет. А ещё — стоит собрать сведения о пользе этого вида обуви. Ведь вы можете их недооценивать, сужая свой выбор по-настоящему тёплой обуви.

"Современные валенки по виду сильно отличаются от тех, которые носили наши бабушки. Сегодня производители предлагают множество моделей. Они сохраняют главные достоинства этой обуви — комфорт — даже в самые суровые морозы. Некоторые модели обрабатывают специальными средствами, которые отталкивают влагу и грязь. В этом сезоне валенки вернулись в списки трендов", — Ольга Денега, фэшн-эксперт интерактивного универмага Shopping Live.

Как их делают

Изготовление валенок — сложный и многоэтапный процесс. Натуральная шерсть очищается и отбивается. Цель — сделать её мягкой. После её валяют вручную, обрабатывают паром и опускают в тёплый солевой раствор. Финальный этап — нанизывают на специальную форму и сбивают до необходимого размера. Сегодня для облегчения процесса массового производства используют шерсточесальные машины.

Почему они полезны

  1. Натуральные валенки, изготовленные из чистой овечьей шерсти, удобны в носке. Они впитывают и испаряют лишнюю влагу. Ноги в такой обуви не потеют, при этом они отлично держат тепло.
  2. Их форма может подстраиваться под анатомические особенности ноги. Овечья шерсть содержит ланолин. Он помогает при заболеваниях суставов и мышц.
  3. Валенки оказывают массажный эффект. Если носить их дома на босые ноги, можно улучшить кровообращение.

Что в тренде

В моде сейчас однотонные модели без обильного декора, страз и вышивок. Необязательно носить валенки только нейтральных цветов. Помимо серых, коричневых и бежевых, актуальны синие, бордовые и даже розовые варианты. Универсальным вариантом станут белые валенки-трубы на резиновой подошве (без декора).

Что не в тренде

Вариантов с градиентной и неоновой окраской лучше избегать. От моделей с грубой объёмной платформой или каблуком тоже стоит отказаться. Они часто смотрятся комично и не так удобны в носке. Вместо них можно выбрать валенки на небольшой резиновой подошве.

Слишком высокую модель будет сложно сочетать с брюками и платьями. Оптимальный вариант — остановиться на вариантах, которые заканчиваются чуть выше голени.

С чем носить

Если вы думаете, что валенки — исключительно деревенская обувь, то вы отстали от жизни. Современные модели этой обуви носят многие городские модницы, особенно в холодных регионах. Укороченные модели хорошо смотрятся с пальто свободного кроя, пуховиками оверсайз и шубами из экомеха.

Сочетать валенки можно почти с любыми элементами одежды. Исключение составят разве что широкие брюки. Также я бы не советовала надевать валенки с деловыми костюмами или нарядными платьями. Для них лучше выбрать более строгую пару обуви.

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