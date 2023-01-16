Анджелина Джоли воссоздала свой культовый образ из 90-х: фото

Анджелина Джоли точно знает, что тренды 90-х уже давно перешли в разряд вечной классики. В среду вечером папарацци подловили голливудскую актрису вместе с дочерью, 18-летней Захарой Джоли-Питт, в Нью-Йорке. И вроде бы ничего особенного, но селебрити повторила наряд, в котором в 1997 году появилась на церемонии вручения телевизионной премии Cable Ace Awards.

На платье-комбинацию цвета шампань актриса накинула узнаваемую любителями моды атласную мантию. На ее ногах, как и тогда, в 1997-м, оказались классические туфли-лодочки. Образ дополнила черная сумка Saint Laurent. А вот с волосами актриса решила не заморачиваться и просто их распустила. Получилась такая «модная цитата» самой себя же — Анджелина определенно может себе это позволить.