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53 минуты назад

Анджелина Джоли воссоздала свой культовый образ из 90-х: фото

Super.ru

Анджелина Джоли точно знает, что тренды 90-х уже давно перешли в разряд вечной классики. В среду вечером папарацци подловили голливудскую актрису вместе с дочерью, 18-летней Захарой Джоли-Питт, в Нью-Йорке. И вроде бы ничего особенного, но селебрити повторила наряд, в котором в 1997 году появилась на церемонии вручения телевизионной премии Cable Ace Awards.

Анджелина Джоли воссоздала свой культовый образ из 90-х: фото
Фото: Super.ruSuper.ru

На платье-комбинацию цвета шампань актриса накинула узнаваемую любителями моды атласную мантию. На ее ногах, как и тогда, в 1997-м, оказались классические туфли-лодочки. Образ дополнила черная сумка Saint Laurent. А вот с волосами актриса решила не заморачиваться и просто их распустила. Получилась такая «модная цитата» самой себя же — Анджелина определенно может себе это позволить.

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Мода,Анджелина Джоли,
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