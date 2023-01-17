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1 час назад

Россиянкам посоветовали избавиться от шести моделей свитеров

Lenta.ru

Сооснователь российского бренда модной одежды a quick buck Роман Уралович перечислил россиянкам шесть моделей свитеров, от которых нужно избавиться. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Россиянкам посоветовали избавиться от шести моделей свитеров
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь маркетолог посоветовал исключить из своего гардероба свитер с оленями и мягким воротником. По его словам, данные варианты визуально дешевят образ.

В перечень неактуальных моделей эксперт также включил свитер-пончо. Упомянутая вещь сильно полнит и нарушает пропорции фигуры, утверждает Уралович.

«Такой элемент гардероба легко записать в оверсайз, однако балахон из тонкого трикотажа ничего общего с ним не имеет», — пояснил он.

Помимо прочего, антитрендами стали свитеры с короткими рукавами, кружевами и облегающих фасонов. В последнем случае специалист отметил, что в настоящее время облегающая одежда в целом считается немодной.

В заключение Уралович порекомендовал обратить внимание на свитер-оверсайз с крупной вязкой, асимметричными вырезами и завязками. Собеседник издания предложил присмотреться к рваных моделям, спортивным джемперам или укороченным свитерам-жакетам.

В декабре 2022 года персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая назвала россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Так, по мнению эксперта, неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым.

Мода,Ольга Дубравицкая,
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