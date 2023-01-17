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23 минуты назад

18-летняя дочь Хайди Клум снялась в рекламной кампании Dior Beauty

Газета.Ru

Дочь супермодели Хайди Клум снялась в рекламной кампании для Dior Beauty. Кадрами из фотосессии Лени Клум поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

18-летняя дочь Хайди Клум снялась в рекламной кампании Dior Beauty
Фото: Газета.руГазета.ру

18-летняя Лени Клум стала лицом косметического бренда Dior Beauty. На новых снимках дочь супермодели Хайди Клум позирует в шелковом платье и платке с леопардовым принтом «Мица», названном в честь музы Кристиана Диора Митцы Брикар. Губы девушки накрашены классической красной помадой бренда, а глаза подчеркнуты графичными стрелками.

«Вы никогда не ошибетесь, выбрав классическую красную помаду. Культовый цвет Dior red 999», — подписала фотографии начинающая модель.

Лени Олуми Клум — начинающая модель и дочь немецкой супермодели и телеведущей Хайди Клум. В 2022 году Хайди Клум осудили за «излишнюю сексуализацию дочери» после их совместной съемки для бельевого бренда Intimissimi. Пользователи сети обвинили Хайди в попытках «продвинуть» дочь в модельный бизнес, а саму съемку назвали «странной» и «неуместной».

Ранее сообщалось, что 49-летняя Хайди Клум в мини-платье с перьями и «голыми» вставками блеснула на «Золотом глобусе».

Мода,Хайди Клум,Кристиан Диор,
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