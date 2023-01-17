Культовые вещи Michael Kors, которые все носили в России

Американский бренд Michael Kors отказался от поставок своих товаров в Россию. Но мы помним времена, когда у каждой второй женщины можно было увидеть вещи этого дизайнера. Майкл Корс сделал "роскошь" доступной для большого количества людей благодаря невысокой ценовой политике. Вспоминаем культовые вещи бренда, которые особенно полюбились людям в России.

Часы

Массивные часы с круглым циферблатом и стразами долгое время были очень популярными среди россиянок. Фотографии женских рук с золотыми или серебряными часами на запястье буквально заполонили социальные сети.

Сумка-тоут

SPERA.de/ commons.wikimedia.org.

Самая популярная модель сумки у Michael Kors — это кожаные фактурные сумки-тоуты с логотипом и ручками на пряжках. Удобный, минималистичный аксессуар, в который помещается все, что нужно женщине.

Кошелек на молнии

SPERA.de/ commons.wikimedia.org.

Кажется, что аксессуары бренда лучше зашли на российском рынке, чем одежда. Так, знаменитые кошельки на молнии тоже стали одной из самых востребованных моделей Michael Kors. Помните, как их все друг другу дарили и просили в подарок?

Кожаный рюкзак

SPERA.de/ commons.wikimedia.org.