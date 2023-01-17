Стилист раскрыла связь между одеждой и характером

Стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

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Так, специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя. Однако, по ее словам, на данный момент подобные штаны вышли из моды. В связи с этим Холдер посоветовала присмотреться к кожаным кюлотам.

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В то же время туфли на плоской подошве — балетки — чаще всего можно увидеть на сотрудниках, которые «любят угощать своих коллег домашней выпечкой», но при этом не упустят шанс пожаловаться на них руководству.

В то же время Холдер обратила внимание на приталенные рубашки из полиэстера и лайкры, заправленные в брюки-клеш. Она считает, что такую одежду предпочитают женщины, которые постоянно конкурируют с другими работницами офиса, и при этом являются «душой мужской компании». «По выходным они обычно ходят в бар, отчаянно пытаясь найти себе пару. Но обычно упускают шанс после того, как демонстрируют свой "коронный трюк", выпив бокал шампанского за три секунды», — пояснила эксперт.

Распространенным предметом гардероба Холдер также назвала кардиганы, изготовленные из полупрозрачной ткани. Она объяснила, что их обладательницами являются сотрудницы, которые помнят все дни рождения и гордятся тем, что легко могут поддержать любого человека. «Но не рассказывайте ей свои секреты, иначе после выходных о них будет знать вся бухгалтерия», — предупредила собеседница издания.

В заключение стилист также выделила пальто из колючего полиэстера серого или лилового цвета, оформленное капюшоном и ремнем. По ее мнению, такую вещь обычно носят интроверты, которые сидят в углу и молча выполняют свою работу.