В вашем гардеробе им не место.

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Несмотря на то, что практически всегда можно подобрать свой оттенок на любой случай, существует определенная палитра, с которой стоит быть крайне осторожной любой женщине. Стилисты советуют хорошо подумать, прежде чем вы решите использовать один из упомянутых нами цветов в своем очередном «луке».

Светло-серый цвет

Как правило, такой оттенок серого хорошо смотрится лишь в спортивном образе, но даже не стоит пытаться внедрить его в вечерний «лук». Помимо прочего, этот коварный оттенок может подчеркнуть несовершенства и придать лицу нездоровый оттенок, а потому если вы не выспались и в целом чувствуете себя нехорошо, что отражается на вашем лице, от такого оттенка лучше отказаться. Но и отказываться полностью не стоит, главное, выбирать качественный материал, чтобы вещи светло-серого цвета не удешевили ваш образ в целом.

Болотный цвет

Интуитивно людям такой оттенок практически всегда не нравится, вы даже можете провести опрос среди своих друзей — едва ли кто-то восхитится этим цветом. Болотный цвет может визуально прибавить целый десяток лет, а уже если вы предпочитаете расслабленный стиль, от такого оттенка в принципе стоит отказаться, так как с таким цветом в базе очень трудно произвести впечатление. И да, этот оттенок тоже дает лицу нездоровый подсвет.

Темно-фиолетовый