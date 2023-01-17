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2 часа назад

Цвета, которые практически никому не идут — и вам тоже

WomanHit.ru

В вашем гардеробе им не место.

Цвета, которые практически никому не идут — и вам тоже
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Несмотря на то, что практически всегда можно подобрать свой оттенок на любой случай, существует определенная палитра, с которой стоит быть крайне осторожной любой женщине. Стилисты советуют хорошо подумать, прежде чем вы решите использовать один из упомянутых нами цветов в своем очередном «луке».

Светло-серый цвет

Как правило, такой оттенок серого хорошо смотрится лишь в спортивном образе, но даже не стоит пытаться внедрить его в вечерний «лук». Помимо прочего, этот коварный оттенок может подчеркнуть несовершенства и придать лицу нездоровый оттенок, а потому если вы не выспались и в целом чувствуете себя нехорошо, что отражается на вашем лице, от такого оттенка лучше отказаться. Но и отказываться полностью не стоит, главное, выбирать качественный материал, чтобы вещи светло-серого цвета не удешевили ваш образ в целом.

Болотный цвет

Интуитивно людям такой оттенок практически всегда не нравится, вы даже можете провести опрос среди своих друзей — едва ли кто-то восхитится этим цветом. Болотный цвет может визуально прибавить целый десяток лет, а уже если вы предпочитаете расслабленный стиль, от такого оттенка в принципе стоит отказаться, так как с таким цветом в базе очень трудно произвести впечатление. И да, этот оттенок тоже дает лицу нездоровый подсвет.

Темно-фиолетовый

Один из самых опасных оттенков. Такой цвет в народе называется вдовим, нетрудно понять почему. Хуже всего, если у вас бледная кожа и вы решили приобрести вещь в подобном цвете. Вы тут же подчеркнете все несовершенства и получите нездоровый отлив. Будьте готовы, что люди будут спрашивать, все ли с вами в порядке. И все же стилисты допускают наличие вещей темно-фиолетового цвета в гардеробе, но желательно выбирать в таком цвете только низ или аксессуары, можно сделать выбор в пользу симпатичной обуви в этом непростом оттенке.

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