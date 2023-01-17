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2 часа назад

Дженнифер Лопес снялась в купальнике для рекламы своего косметического бренда

Газета.Ru

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в черном купальнике, рекламируя свою линию по уходу за кожей JLo Beauty. Об этом пишет Daily Mail.

Дженнифер Лопес снялась в рекламе своего косметического бренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица и актриса снялась для новой рекламной компании своего косметического бренда. Внимание фанатов к продукции для улучшения сияния кожи она решила привлечь своим идеальным телом в купальнике.

«Когда мы говорим «сияние с головы до ног», мы имеем в виду это. Дженнифер знала, что мы должны создать линию по уходу за телом, которая будет так же эффективна, как и наша линия по уходу за кожей, чтобы вы получили полный эффект сияния, так родилось JLo Body», — сказано в посте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дженнифер Лопес запустила свой бренд по уходу за кожей JLo Beauty в 2021 году. С тех пор она регулярно снимается в его рекламах. Одной из самых провокационных была обнаженная фотосессия певицы для промо нового подтягивающего крема для ягодиц.

Мода,Дженнифер Лопес,
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