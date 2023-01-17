Дженнифер Лопес снялась в рекламе своего косметического бренда

«Когда мы говорим «сияние с головы до ног», мы имеем в виду это. Дженнифер знала, что мы должны создать линию по уходу за телом, которая будет так же эффективна, как и наша линия по уходу за кожей, чтобы вы получили полный эффект сияния, так родилось JLo Body», — сказано в посте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).