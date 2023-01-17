Кожаные плащи из 1990-х вновь стали модными у знаменитостей

Журналисты People назвали еще одну вещь из 1990-х годов, которая вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Материал опубликован на сайте издания.

Речь идет о длинном кожаном плаще, который вновь стал популярным у знаменитостей в 2023 году. Отмечается, что модели, блогеры, актрисы и другие именитые личности принялись массово появляться на публике в упомянутой верхней одежде различных цветов. Среди них, например, оказались манекенщицы Миранда Керр и Хейли Бибер.