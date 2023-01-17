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2 часа назад

Кожаные плащи из 1990-х вновь стали модными у знаменитостей

Lenta.ru

Журналисты People назвали еще одну вещь из 1990-х годов, которая вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Материал опубликован на сайте издания.

Кожаные плащи из 1990-х вновь стали модными у знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о длинном кожаном плаще, который вновь стал популярным у знаменитостей в 2023 году. Отмечается, что модели, блогеры, актрисы и другие именитые личности принялись массово появляться на публике в упомянутой верхней одежде различных цветов. Среди них, например, оказались манекенщицы Миранда Керр и Хейли Бибер.

Помимо них, в кожаном тренче на улицах Нью-Йорка заметили канадскую певицу Шанайю Твейн. В то же время предпринимательница Кайли Дженнер выходила в свет как в плаще длины макси, так и в укороченном варианте модной вещи, а телезвезда Лори Харви сочетала данную одежду коричневого цвета с черными лонгсливом и облегающими брюками.

Мода,Миранда Керр,
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