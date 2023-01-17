Названы пять вернувшихся в моду из 1990-х трендов

Так, популярными снова стали юбки-пояса. Их предпочитали носить супермодели Клаудия Шиффер , Синди Кроуфорд и Кейт Мосс . Однако эксперт посоветовала обратить внимание на более уместный вариант данной вещи, например, на черную мини-юбку Рейчел Грин из комедийного сериала «Друзья», роль которой сыграла актриса Дженнифер Энистон .

Кроме того, в 2023 году люди все чаще будут появляться на улице в платьях, надетых поверх оверсайз-джинсов, а также в двойном или тройном дениме. По словам Филдсенд, модель Белла Хадид уже была замечена на публике в образе, который состоял только из джинсовых предметов гардероба.