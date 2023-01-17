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1 час назад

Названы пять вернувшихся в моду из 1990-х трендов

Lenta.ru

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала пять трендов из 1990-х годов, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы пять вернувшихся в моду из 1990-х трендов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, популярными снова стали юбки-пояса. Их предпочитали носить супермодели Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс. Однако эксперт посоветовала обратить внимание на более уместный вариант данной вещи, например, на черную мини-юбку Рейчел Грин из комедийного сериала «Друзья», роль которой сыграла актриса Дженнифер Энистон.

Актуальными снова оказались комбинезоны и балетки, утверждает специалист.

«Помните те дни, когда вы надевали балетки и чувствовали каждую неровность тротуара?» — поинтересовалась Филдсенд у читателей портала.

Кроме того, в 2023 году люди все чаще будут появляться на улице в платьях, надетых поверх оверсайз-джинсов, а также в двойном или тройном дениме. По словам Филдсенд, модель Белла Хадид уже была замечена на публике в образе, который состоял только из джинсовых предметов гардероба.

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