Россиянам раскрыли способы найти стилиста с бюджетным ценником

Модный эксперт Анна Рыкова раскрыла россиянам способы найти хорошего стилиста с бюджетным ценником. На эту тему автор курса «Fashion-стилист» в Skillbox высказалась в интервью «Ленте.ру».

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В первую очередь специалистка рекомендовала читателям оценить портфолио, а также изучить информацию о стилисте в открытых источниках, в том числе посмотреть отзывы о его услугах.

«Обратите внимание, с какими людьми и проектами он работал. Следует внимательно присмотреться к тому, какие бренды упоминает чаще всего», — подчеркнула она.

При этом Рыкова посоветовала присмотреться к начинающим стилистам, поскольку стоимость их деятельности, как правило, ниже, однако они качественно выполняют свою работу.

«Новички в этой сфере деятельности стремятся набрать портфолио и завоевать доверие клиентов, поэтому поначалу готовы работать по приятному прайсу», — отметила собеседница издания.