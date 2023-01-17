Стилисты рассказали о трюке парижанок для модного образа зимой

Чаще всего на фотографиях с парижской Недели моды можно увидеть одну деталь на моделях.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Речь идёт о водолазке, которая ассоциируется с французским стилем на протяжении многих лет. Популярной эту вещь сделал Пьер Карден.

После этого образы с водолазками Катрин Денев, Джейн Биркин и других стали культовыми и «вирусными».

Издание THE VOICEMAG пишет, что монохромная водолазка всегда добавляет образу элегантности и строгости. Её можно носить с пиджаком, жилеткой, рубашкой, сочетать с джинсами и мини-юбкой.

При этом водолазки довольно тёплые, их можно носить зимой. Редакторы THE VOICEMAG рекомендуют попробовать сочетать чёрную водолазку с белой рубашкой, а молочный гольф – с тёмным жакетом.