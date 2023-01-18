Белла Хадид снялась в нижнем белье

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенной рекламной кампании бренда Victoria’s Secret. Снимки опубликованы на официальном сайте марки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

26-летняя знаменитость позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье розового цвета в сочетании с чулками и поясом в тон.

На размещенном кадре видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Образ звезды дополнили велюровые длинные перчатки со стразами.

Lenta.ru