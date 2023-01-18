Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
57 минут назад

Эмили Ратаковски стала лицом аромата Viktor & Rolf

Газета.Ru

Эмили Ратаковски стала новым лицом Flowerbomb, самого популярного женского аромата Viktor & Rolf. Об этом пишет WWD.

Эмили Ратаковски стала лицом аромата Viktor & Rolf
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все больше и больше мы видим нюансы, связанные с женственностью и тем, что это значит. Я - человек, о котором люди могут сказать, что он противоречив", - прокомментировала модель свое участие в рекламной кампании.

С января 2023 года Ратаковски будет регулярно появляться в промо аромата, который был впервые выпущен 18 лет назад. По словам модели, ключевым аспектом, из-за которого она согласилась сниматься в кампании, стал уникальный взгляд фотографов и создателей бренда на понятие женственности.

"Мне нравится идея, что женственность может представлять силу, потому что традиционно по крайней мере в последние 100 лет в западной культуре это было не так", - поделилось она.

Как отметила Эмили Ратаковски, с ароматом Flowerbomb ее связывает долгая история, потому что его любила наносить ее мама.

Мода,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители