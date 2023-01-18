Эмили Ратаковски стала лицом аромата Viktor & Rolf

Эмили Ратаковски стала новым лицом Flowerbomb, самого популярного женского аромата Viktor & Rolf. Об этом пишет WWD.
"Все больше и больше мы видим нюансы, связанные с женственностью и тем, что это значит. Я - человек, о котором люди могут сказать, что он противоречив", - прокомментировала модель свое участие в рекламной кампании.
С января 2023 года Ратаковски будет регулярно появляться в промо аромата, который был впервые выпущен 18 лет назад. По словам модели, ключевым аспектом, из-за которого она согласилась сниматься в кампании, стал уникальный взгляд фотографов и создателей бренда на понятие женственности.
"Мне нравится идея, что женственность может представлять силу, потому что традиционно по крайней мере в последние 100 лет в западной культуре это было не так", - поделилось она.
Как отметила Эмили Ратаковски, с ароматом Flowerbomb ее связывает долгая история, потому что его любила наносить ее мама.