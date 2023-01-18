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30 минут назад

Стилист раскрыла способы избавиться от лишних трат на одежду

Lenta.ru

Персональный стилист по подбору «гардероба для жизни», эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман раскрыла россиянам способы избавиться от лишних трат на одежду. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 18 января.

Стилист раскрыла способы избавиться от лишних трат на одежду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Герман посоветовала перед покупкой новой одежды разобрать свой гардероб. «Пока гардероб не разобран, вы не поймете, какие вещи нужны, чтобы он стал функциональным. Ситуация "нечего надеть" возникает именно по причине беспорядка», — отметила она.

Кроме того, эксперт порекомендовала выбирать обувь с учетом особенностей стиля. «Если любите юбки, покупайте жокейские сапоги или сапоги-трубы. Поклонницам джинсов, любых фасонов брюк лучше брать ботинки, например челси, либо ботильоны», — пояснила Герман.

Вдобавок стилист рассказала о необходимости включения в гардероб капсульных вещей, которые сочетаются между собой по фасону, цвету и стилю. При этом их можно дополнять базовыми предметами, как белая футболка, рубашка или джинсы. Однако при покупке одежды нужно соблюдать правило: на один низ — минимум три единицы верха, считает Герман. Например, к юбке можно подобрать три-четыре блузки.

В заключение Герман порекомендовала перед каждым походом в магазин составлять списки покупок и следить за скидками.

В декабре 2022 года персональный стилист и консультант сервиса объявлений «Юла» Дарья Мальцева перечислила россиянкам тренды, которые устареют к 2023 году. Специалистка заявила, что в предстоящем году не стоит покупать вещи на один сезон. По ее словам, подобный тренд является не только признаком плохого вкуса, но и отсутствием осознанности в потреблении.

Мода,Дарья Мальцева,
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