Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск итальянской компании Giorgio Armani к томской предпринимательнице Татьяне Захаровой по бренду Prima, которая не использовала его. Об этом сообщается в среду в картотеке арбитражных дел.

По данным ведомства, иностранное лицо Giorgio Armani S.P.A. в сентябре 2022 года обратилось в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю, жительнице города Стрежевой Томской области Татьяне Захаровой о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Prima из-за его неиспользования.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано в картотеке.

Как сообщается на сайте Роспатента, товарный знак Prima Bags & Accessories действовал с 2018 года в отношении трех классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них были различные аксессуары: очки, сумки, кошельки, чемоданы, чехлы для планшетов и смартфонов, пояса, перчатки, головные уборы и другие. Слова Bags & Accessories не охранялись.