В сети восхитились внешностью матери блогерши в одежде дочери

Мать блогерши с никнеймом @lonidadi из США примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok -аккаунте девушки, который насчитывает более 45 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах жительница Далласа предстала в темно-сером махровом халате. Затем она сменила его на облегающее лиловое платье до колена с бахромой и глубоким декольте, которое ей дала дочь. После героиня ролика примерила платье с вырезами на талии. Наряд частично обнажал ее грудь и подчеркивал стройную фигуру.