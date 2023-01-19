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1 час назад

61-летняя женщина примерила откровенные наряды дочери-дизайнера

Lenta.ru

Женщина примерила откровенные наряды, которые создала вместе со своей дочерью-дизайнером, и восхитила подписчиков своим внешним видом. Соответствующее видео появилось на странице Натали Роджерс в TikTok.

61-летняя женщина примерила откровенные наряды дочери-дизайнера
Фото: Лента.руЛента.ру

На размещенных кадрах 61-летняя мать блогерши примерила вместе с ней сетчатые водолазки с длинными рукавами коричневого цвета. При этом в ролике видно, что женщины надели под изделия топы в тон на коротких бретелях.

«Мы обе ненавидим носить бюстгальтеры», — пояснили они в описании к посту.

Помимо этого, героиня публикации продемонстрировала зрителям тонкий облегающий тело свитер с воротом, который частично обнажал ее грудь. «У стиля нет возраста», — добавила она.

Подписчики оценили внешность юзерши, о чем написали в комментариях под постом.

«Маме действительно 61? Как же она хороша!», «Я бы и сама оделась, как вы», «Очень мило, что вы вдвоем так нарядились», — высказались они.

Ранее блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду, вызвав восхищение зрителей. Женщина примерила костюм, который состоял из синих кроп-топа с глубоким декольте и расклешенных брюк с абстрактным белым принтом, а также распустила волосы.

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