61-летняя женщина примерила откровенные наряды дочери-дизайнера

Женщина примерила откровенные наряды, которые создала вместе со своей дочерью-дизайнером, и восхитила подписчиков своим внешним видом. Соответствующее видео появилось на странице Натали Роджерс в TikTok.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На размещенных кадрах 61-летняя мать блогерши примерила вместе с ней сетчатые водолазки с длинными рукавами коричневого цвета. При этом в ролике видно, что женщины надели под изделия топы в тон на коротких бретелях.

«Мы обе ненавидим носить бюстгальтеры», — пояснили они в описании к посту.

Помимо этого, героиня публикации продемонстрировала зрителям тонкий облегающий тело свитер с воротом, который частично обнажал ее грудь. «У стиля нет возраста», — добавила она.

Подписчики оценили внешность юзерши, о чем написали в комментариях под постом.

«Маме действительно 61? Как же она хороша!», «Я бы и сама оделась, как вы», «Очень мило, что вы вдвоем так нарядились», — высказались они.