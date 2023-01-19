Какие сумки весной 2023 года будут носить все

Стилисты сделали подборку самых модных сумок, которые станут трендовыми грядущей весной.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Редакторы Woman ru отметили, что в тренде будут сумки больших размеров. При этом, чем она окажется крупнее, тем лучше. Стоит особое внимание уделить моделям из кожи и ручной работы.

Также в моде будут сумки цитрусовых цветов, например, оранжевые или лаймовые, неоновые и другие.

В моду также входят сумки, которые ассоциируются с футуристичными нулевыми.

Как пример, серебристая сумка Diesel. Также отлично будет смотреться такая модель красного или синего цвета.

В моду войдёт сумка в стиле диско. Сверкающий клатч всегда отлично дополнит праздничный образ.