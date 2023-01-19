Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
3 часа назад

Россиянкам рассказали, какие сумки весной 2023 года будут носить все

runews24.ru

Стилисты сделали подборку самых модных сумок, которые станут трендовыми грядущей весной.

Какие сумки весной 2023 года будут носить все
Фото: runews24.rurunews24.ru

Редакторы Woman ru отметили, что в тренде будут сумки больших размеров. При этом, чем она окажется крупнее, тем лучше. Стоит особое внимание уделить моделям из кожи и ручной работы.

Также в моде будут сумки цитрусовых цветов, например, оранжевые или лаймовые, неоновые и другие.

В моду также входят сумки, которые ассоциируются с футуристичными нулевыми.

Как пример, серебристая сумка Diesel. Также отлично будет смотреться такая модель красного или синего цвета.

В моду войдёт сумка в стиле диско. Сверкающий клатч всегда отлично дополнит праздничный образ.

Также в тренде будут сумки в виде куба. Такие модели смотрятся интересно, как будто вы носите с собой маленькую коробку.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители