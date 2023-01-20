Пять вещей, которые сделают вас стильной в 2023 году

Если вы изо всех сил пытаетесь стилизовать свой зимний гардероб или придумать, как включить новые тенденции, то стоит обратить внимание на тренды и инфлюенсеров. "Рамблер" расскажет о покупках, которые сделают вас стильной в 2023 году.

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Фольга металлик

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Эта тенденция отдает дань уважения одной из любимых многими модных эпох: концу 90-х и началу 2000-х. Подиумы отдают предпочтение футуристическим хромированным цветам и различным текстурам и тканям, похожими на фольгу. Правильная металлическая деталь, будь то кожаная куртка или сапоги выше колена, может действительно добавить этот «непринужденный, но эффектный» акцент к любому наряду.

Соцсети

Кожа

Некоторые из самых популярных вещей в этом году — это основные элементы байкерского стиля, такие как байкерские куртки, высокие сапоги и кожаные штаны.

Соцсети

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Один из способов сыграть на кожаных вещах — выбрать универсальную вещь, например, кожаную куртку, поскольку она прекрасно сочетается практически со всем в вашем гардеробе.

Соцсети

Макси-юбки

Популярные в 90-х мини отходят на второй план, отдавая место макси-юбкам. Это может быть костюмная ткань или любая другая. Главное, чтобы вам это подходило.

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Прозрачная одежда

Еще одна тенденция, которая останется популярной весной/летом 2023 года, — это прозрачная одежда. Она легко превращается из повседневной одежды в "выходной" элемент. Это женственный акцент, который добавляет тонкий намек на интригу в любой образ.

Соцсети

Один из способов использовать такие вещи — надеть прозрачные блузки с длинными или короткими рукавами поверх майки или майки. Вы также можете попробовать сверху прозрачной блузы накинуть объемную куртку или сочетать прозрачное боди с узкими джинсами с высокой талией.

Широкие брюки

Широкие брюки в милитари-стиле или брюки-карго с объемными карманами мигрируют в гардеробы каждой модницы. Сочетать их с кроссовками, ботильонами на каблуке, короткими пуховиками, косухами или длинными плащами. Да с чем угодно!