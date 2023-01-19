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13 минут назад

Влад Лисовец назвал главные тренды весны и лета 2023 года

Lenta.ru

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал главные тренды весны и лета 2023 года. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

Лисовец назвал главные тренды весны и лета 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт рассказал, что в грядущем сезоне будет актуален сексуальный стиль одежды. По его словам, популярность обретут наряды длины макси и мини, выполненные из прозрачных тканей, в том числе из тюля. «Прозрачность дает откровенную сексуальность, при этом длинный наряд придает ощущение, что вы не выставляли себя на показ», — пояснил он.

Кроме того, Лисовец заявил, что трендом станет одежда с вырезами, крупными карманами, а также из вареного денима и «мятых» тканей. Вдобавок специалист порекомендовал обратить внимание на вещи, обнажающие плечи. «Прекрасный и женственный тренд, особенно для романтического ужина», — отметил стилист.

Помимо прочего, в новом сезоне необходимо присмотреться к бантам, лямкам и ремням. Последнее изделие можно использовать как бра. Так, например, на показе люксового бренда Miu Miu модель вышла на подиум в бюстгальтере, украшенном пластиковой застежкой.

В августе 2022 года Лисовец назвал модный тренд для женщин на ближайшие сто лет. Тогда стилист рассказал, что в последнее время многие россиянки недовольны своей внешностью и пытаются ее изменить. При этом он отметил, что женщины никогда не откажутся от откровенных нарядов.

Мода,Влад Лисовец,
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