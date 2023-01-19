Объявлен дресс-код для Met Gala 2023 года

Выставка Института костюма в этом году посвящена наследию самого активного и яркого вдохновителя моды Карла Лагерфельда — дизайнера-эрудита, который обошёл даже самых ловких модельеров, а его униформа (строгие накрахмаленные воротнички и конский хвост) уже стали легендой. Куратор Института костюма Эндрю Болтон и давняя сотрудница модельера Аманда Харлех поставили перед собой сложную задачу: синтезировать карьеру дизайнера примерно в 150 образах. Но, к счастью, на Met Gala в этом году отдать дань уважения господину Лагерфельду задача не только кураторов, поскольку дресс-код грядущего 2023 года будет «В честь Карла».

Фото: Mainstyle Mainstyle

Это прекрасная возможность для всех гостей отдать честь одному из великих представителей моды, и, с нашей точки зрения, эта тема имеет множество чудесных вариантов развития. Лагерфельд работал для нескольких домов — Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel и своего одноимённого бренда. Так что существует богатая сокровищница материалов, эпох и эстетики, которую можно взять во внимание для вдохновения. Лагерфельд, мы полагаем, не потерпел бы полусерьёзного подражания, а при такой внушительной биографии гостям не составит труда найти единственный и уникальный в своём роде образ.