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47 минут назад

Объявлен дресс-код для Met Gala 2023 года

Mainstyle

Выставка Института костюма в этом году посвящена наследию самого активного и яркого вдохновителя моды Карла Лагерфельда — дизайнера-эрудита, который обошёл даже самых ловких модельеров, а его униформа (строгие накрахмаленные воротнички и конский хвост) уже стали легендой. Куратор Института костюма Эндрю Болтон и давняя сотрудница модельера Аманда Харлех поставили перед собой сложную задачу: синтезировать карьеру дизайнера примерно в 150 образах. Но, к счастью, на Met Gala в этом году отдать дань уважения господину Лагерфельду задача не только кураторов, поскольку дресс-код грядущего 2023 года будет «В честь Карла».

Объявлен дресс-код для Met Gala 2023 года
Фото: MainstyleMainstyle

Это прекрасная возможность для всех гостей отдать честь одному из великих представителей моды, и, с нашей точки зрения, эта тема имеет множество чудесных вариантов развития. Лагерфельд работал для нескольких домов — Balmain, Patou, Chloé, Fendi, Chanel и своего одноимённого бренда. Так что существует богатая сокровищница материалов, эпох и эстетики, которую можно взять во внимание для вдохновения. Лагерфельд, мы полагаем, не потерпел бы полусерьёзного подражания, а при такой внушительной биографии гостям не составит труда найти единственный и уникальный в своём роде образ.

Независимо от того, какой путь выберут гости, задача предельно ясна: давайте сделаем так, чтобы он с небес гордился нами!

Мода,Карл Лагерфельд,Chanel,
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