Кроссовки Nike вдохновили суши

Кастом модели сделал сервис доставки из Новой Зеландии для своего продвижения.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

Сервис доставки еды Menulog выпустил кастомные кроссовки Nike Air Force для любителей суши. Автором лимитированного дизайна стал креатор под ником BespokeIND. В модели есть крепления для палочек, вставки в виде листов нори и лосося, а также подошва-прослойка из риса.

Приблизить к себе «Калифорнию» смогут победители активации Menulog Run — в рамках неё пользователи возьмут на себя роль курьера, который укрывается от препятствий в виде мусорных баков. Фильтр игры доступен в TikTok. Для участия в розыгрыше кроссовок нужно будет поделиться результатом в своих соцсетях.

Кроме того, лучшие игроки получат годовой запас суши. За продвижение кампании отвечало коммуникационное агентство Connecting Plots.

Ранее австралийская и новозеландская компания представила коллаборацию с певицей Кэти Перри — для рекламы сервиса она записала трек и выпустила клип, в котором примерила образ суши.