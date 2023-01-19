Кроссовки Nike вдохновили суши

Кастом модели сделал сервис доставки из Новой Зеландии для своего продвижения.
Сервис доставки еды Menulog выпустил кастомные кроссовки Nike Air Force для любителей суши. Автором лимитированного дизайна стал креатор под ником BespokeIND. В модели есть крепления для палочек, вставки в виде листов нори и лосося, а также подошва-прослойка из риса.
Приблизить к себе «Калифорнию» смогут победители активации Menulog Run — в рамках неё пользователи возьмут на себя роль курьера, который укрывается от препятствий в виде мусорных баков. Фильтр игры доступен в TikTok. Для участия в розыгрыше кроссовок нужно будет поделиться результатом в своих соцсетях.
Кроме того, лучшие игроки получат годовой запас суши. За продвижение кампании отвечало коммуникационное агентство Connecting Plots.
Ранее австралийская и новозеландская компания представила коллаборацию с певицей Кэти Перри — для рекламы сервиса она записала трек и выпустила клип, в котором примерила образ суши.
В 2015 году Кэти Перри показала безумное Рождество для H&M — тогда ритейлер считал рекламу «магическим заклинанием», которое должно вдохновить зрителей на праздник.