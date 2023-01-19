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44 минуты назад

Кроссовки Nike вдохновили суши

Sostav.ru

Кастом модели сделал сервис доставки из Новой Зеландии для своего продвижения.

Кроссовки Nike вдохновили суши
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Сервис доставки еды Menulog выпустил кастомные кроссовки Nike Air Force для любителей суши. Автором лимитированного дизайна стал креатор под ником BespokeIND. В модели есть крепления для палочек, вставки в виде листов нори и лосося, а также подошва-прослойка из риса.

Приблизить к себе «Калифорнию» смогут победители активации Menulog Run — в рамках неё пользователи возьмут на себя роль курьера, который укрывается от препятствий в виде мусорных баков. Фильтр игры доступен в TikTok. Для участия в розыгрыше кроссовок нужно будет поделиться результатом в своих соцсетях.

Кроме того, лучшие игроки получат годовой запас суши. За продвижение кампании отвечало коммуникационное агентство Connecting Plots.

Ранее австралийская и новозеландская компания представила коллаборацию с певицей Кэти Перри — для рекламы сервиса она записала трек и выпустила клип, в котором примерила образ суши.

В 2015 году Кэти Перри показала безумное Рождество для H&M — тогда ритейлер считал рекламу «магическим заклинанием», которое должно вдохновить зрителей на праздник.

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