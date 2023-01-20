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26 минут назад

Saint Laurent представил коллекцию в стиле неподвластного времени гламура

Mainstyle

Для Saint Laurent чёрный — это не просто цвет, а символ изысканности и фирменного стиля. Но даже Энтони Ваккарелло не может использовать только один цвет. Поэтому подчеркнуть свою драматургию он решил кипенно-белым, цветом верблюжьей шерсти и сливовым. Сколько было предметов одежды не чёрного цвета? Раз-два и обчёлся. И этот подход Энтони Ваккарелло со вкусом оформил в коллекции мужской одежды сезона осень-зима 2023 для Saint Laurent.

Saint Laurent представил коллекцию в стиле неподвластного времени гламура
Фото: MainstyleMainstyle

Посетители должны были покинуть показ с одним главным чувством - чувством всепоглощающего и неподвластного времени гламура. Эта коллекция стала настоящей выставкой не только дизайнерских находок Ваккарелло, но и прогрессивного направления дизайна мужской одежды. Тут были большие банты, которые долгое время были деталью исключительно женской одежды, топы из мягкого шёлка, утончённые блузы из шифона. Модельер продемонстрировал видение классической роскоши. Некоторые пальто отличали ультраострые плечи, другие были более расслабленными и, конечно, они были выполнены из первоклассной шерсти, кашемира, мохера, гладкой кожи или блестящей лакированной кожи. Эта коллекция осталась верна безупречно чистым, плавным линиям. И Энтони в очередной раз подтвердил, что умеет работать с мужской одеждой, не привязываясь к гендерным стереотипам.

Мода,Энтони Ваккарелло,
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