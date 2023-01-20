Мэрайю Кэри заметили в лыжном костюме за 141 тысячу рублей

Американская певица Мэрайя Кэри покаталась на лыжах в костюме за десятки тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует портал Page Six.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

52-летняя знаменитость отправилась на курорт Аспен вместе с 11-летней дочерью Монро. На размещенном кадре поп-исполнительница вместе с девочкой позирует на фоне горы в ярко-розовых куртках и черных облегающих штанах люксового бренда Moncler, цена которых составляет 2055 долларов (141 тысяча рублей).

Журналисты также заметили на лице Кэри очки модного дома Louis Vuitton стоимость 815 долларов (56 тысяч рублей), черные кожаные перчатки марки Gucci за 730 долларов (50 тысяч рублей) и луноходы из коллекции Jimmy Choo. Вдобавок образ телезвезды дополнила шапка в тон низа, из-под которой виднелись длинные распущенные волосы.

Lenta.ru