Дом моды Chanel сделал часы в виде игольницы

Французский бренд Chanel представил пять лимитированных моделей часов Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, циферблаты которых вдохновлены игольницами и кутюром. Об этом пишет WWD.
Арно Шастангт, директор студии по созданию часов Chanel, заявил, что он "полюбил образ функционального ювелирного изделия, украшающего запястья швей", то есть игольницы.
По его словам, у него вызывает восхищение "дизайн предметов, архитектура которых является результатом практической необходимости".
Было создано пять моделей Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, каждая из которых выпущена ограниченным тиражом в 20 экземпляров и продается по цене от €175 тыс. до €250 тыс.
Их объединяет куполообразное стекло над циферблатом, черный матовый браслет и застежка с драгоценными камнями.