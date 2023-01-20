Дом моды Chanel сделал часы в виде игольницы

Французский бренд Chanel представил пять лимитированных моделей часов Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, циферблаты которых вдохновлены игольницами и кутюром. Об этом пишет WWD.

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Арно Шастангт, директор студии по созданию часов Chanel, заявил, что он "полюбил образ функционального ювелирного изделия, украшающего запястья швей", то есть игольницы.

По его словам, у него вызывает восхищение "дизайн предметов, архитектура которых является результатом практической необходимости".

Было создано пять моделей Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles, каждая из которых выпущена ограниченным тиражом в 20 экземпляров и продается по цене от €175 тыс. до €250 тыс.