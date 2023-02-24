Как нельзя одеваться после 30 лет

Конечно, каждая женщина вправе одеваться так, как нравится лишь ей самой, но все же некоторым из нас хочется услышать советы, касающиеся нашего внешнего вида. Так, многие женщины знают, что иногда ошибаются в выборе одежды и понимают, что наряды не украшают их, а наоборот, портят или "дешевят" образ. Возможно, ошибка в том, что наряды выбраны не по возрасту, неуместно или просто не подходят конкретной женщине.

Фото: Рамблер Рамблер

"Рамблер" расскажет, как одеваться не стоит, если вы уже старше 30 лет.

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Говорят, что к тридцати годам любая женщина должна научиться быть красивой. Дело в том, что к этому возрасту мы все начинаем понимать свои плюсы и минусы, узнаем то, что нужно нашей коже, понимаем, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, как наши волосы реагируют на различный уход и можно ли нам пить много жидкости перед сном.

Что касается стиля, к тридцати годам у большинства женщин проходит подростковое желание выделиться и постоянно бунтовать и формируется свой особый стиль. Это не всегда про моду, но скорее про то, что идет конкретной женщине.

И хотя правила и ограничения уже всех раздражают, все же есть вещи, которые стоит оставить более юным девушкам, чтобы выглядеть лучше в своем прекрасном возрасте.

Какие джинсы выбросить

Нет возраста, в котором нельзя носить джинсы. Но есть модели, которые лучше избегать с годами.

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Так, скинни джинсы с низкой талией, полностью дырявые джинсы, кислотные варенки, комбинезоны или тянующиеся джеггинсы лучше оставить в прошлом.

Наоборот, когда вы старше тридцати, стоит выбирать джинсы из плотной ткани, прямого кроя, "сигареты", mom jeans, широкие, клеш от колена, скинни на высокой талии.

Соцсети

Соцсети

Если вам нравятся разрывы, пусть будет порванное колено/колени на джинсах широкого кроя. Главное в этом вопросе, чтобы джинсы хорошо сидели.

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Шапки с помпоном

С возрастом мы осознаем, что лучше тепло, чем модно. Однако шапки с помпонами хоть и милые, но все же подходят только подросткам или юным 20-летним красавицам. Когда вы сильно старше, стоит выбирать другие головные уборы. Пусть это будет стильная кепка, красивый кашемировый платок, капор или просто шапка без помпона и меха.

Маленькие топы и микро-шорты

Не все, кому за 20 или 30, должны носить крошечные топы и микро-шорты. Такая одежда просто кричит о недостатке внимания, но чаще всего неприемлема, особенно для города. Шорты, оголяющие ягодицы вряд ли уместны и в 20 лет, ну а в 30 точно не добавят вам шарма. С возрастом мы понимаем, что в стильно одетой женщине гораздо больше интриги, чем в оголенных телесах.

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При этом топы все еще уместны, если сочетать их с правильными вещами. Например, короткий топ и узкие джинсы на низкой талии или мини-юбка — нет. Строгий структурный костюм и топ, выглядывающий из под пиджака — да.

Соцсети

Соцсети

Леопард и кружево

С леопардовыми и кружевными вещами стоит быть очень осторожными. Так например, леопардовые платья или обтягивающие кружевные топы и юбки абсолютно точно вас не украсят.

Когда вам больше тридцати, леопардовыми могут быть только аксессуары — шарф, обувь или какая-нибудь мелкая деталь.

Ну ладно, не будем категоричными. По сути, можно выбрать и леопардовую юбку или брюки. Но тогда надо подбирать хорошие ткани, строгий крой и очень аккуратно стилизовать весь образ — все остальное должно быть нейтральным.

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Все в облипочку

Платья, облегающие каждый ваш изгиб, вряд ли будут выигрышными для взрослой девушки. Все эти тонкие ткани, сетчатые вставки и декольте до пупка должно было остаться на студенческих дискотеках.

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В более осознанном возрасте можно одеваться сексуально, но гораздо более интересно.