Как выглядеть дорого в бюджетных вещах

Четверть россиян считают наличие в гардеробе дорогих брендовых вещей обязательным условием стильного образа. 26% опрошенных считают себя стильными людьми и уверены, что для этого необходимо подбирать исключительно дорогие образы. Каждый пятый отметил, что наличие в гардеробе вещей известных брендов – показатель вкуса. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Юла». Стилист Наталья Семенова рассказала MIR24.TV, обязательно ли иметь в гардеробе дорогую одежду, чтобы быть стильным, и поделилась секретами удачного образа без больших затрат.

«Брендовые вещи – не показатель вкуса человека. Что такое эстетический вкус? Это правильное видение композиции, правильное сочетание вещей по цвету, фактуре, линиям, принту, по стилистике в том числе – чувствование эстетики. Эти законы вывел еще Леонардо да Винчи в композиции линии, композиции костюма, композиции цвета. И далеко не каждый человек, который носит брендовые вещи, умеет это чувствовать. Зачастую как раз эстетика, презентабельность внешнего вида и его дороговизна теряются, если человек носит брендовые вещи, но сочетает их между собой неуклюже. И он приходит как раз к противоположному эффекту, когда брендовые вещи не смотрятся дорого», – говорит стилист.