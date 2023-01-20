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2 часа назад

Стилист назвал лайфхаки, как выглядеть дорого в бюджетных вещах

Мир24

Четверть россиян считают наличие в гардеробе дорогих брендовых вещей обязательным условием стильного образа. 26% опрошенных считают себя стильными людьми и уверены, что для этого необходимо подбирать исключительно дорогие образы. Каждый пятый отметил, что наличие в гардеробе вещей известных брендов – показатель вкуса. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Юла». Стилист Наталья Семенова рассказала MIR24.TV, обязательно ли иметь в гардеробе дорогую одежду, чтобы быть стильным, и поделилась секретами удачного образа без больших затрат.

Как выглядеть дорого в бюджетных вещах
Фото: Мир24Мир24

«Брендовые вещи – не показатель вкуса человека. Что такое эстетический вкус? Это правильное видение композиции, правильное сочетание вещей по цвету, фактуре, линиям, принту, по стилистике в том числе – чувствование эстетики. Эти законы вывел еще Леонардо да Винчи в композиции линии, композиции костюма, композиции цвета. И далеко не каждый человек, который носит брендовые вещи, умеет это чувствовать. Зачастую как раз эстетика, презентабельность внешнего вида и его дороговизна теряются, если человек носит брендовые вещи, но сочетает их между собой неуклюже. И он приходит как раз к противоположному эффекту, когда брендовые вещи не смотрятся дорого», – говорит стилист.

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Из бюджетных вещей можно по законам стилистики составить костюм, который будет смотреться дороже, чем он есть на самом деле. Наталья Семенова дала несколько рекомендаций, как можно выглядеть стильно в недорогой одежде.

«Например, таким лайфхаком является то, что светлые монохромные костюмы (это может быть беж, молочные оттенки) смотрятся дороже, чем они есть. Так же как образы, построенные из струящихся шелковистых натуральных тканей. Натуральная ткань – она тоже всегда смотрится дороже. Такие лайфхаки и определяют эстетику и вкус.

Самым сильным маркером наличия вкуса является виртуозная работа с аксессуарами. Аксессуары занимают небольшое пространство на нашем теле, за счет этого они привлекают внимание, и как раз правильно раставленные акценты (это могут быть очки, часы, украшения, ремни, сумки, головные уборы) определяют эстетический вкус – насколько виртуозно человек работает с акцентами и аксессуарным рядом».

Мода,Наталья Семенова,Леонардо да Винчи,
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