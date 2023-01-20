Приянка Чопра снялась для обложки Vogue с годовалой дочкой

"Я была в операционной, когда она вышла. Она была такой маленькой, меньше моей руки. Я видела, что делают медсестры в реанимации. Они делают Божью работу. Мы с Ником оба стояли там, когда они ее интубировали. Я не знаю, как они вообще нашли то, что им было нужно (в ее крошечном теле), чтобы ее интубировать. Каждый день мы проводили с ней на моей груди, на груди моего мужа. Я не знала, выживет она или нет", — рассказала Приянка Чопра в интервью изданию.