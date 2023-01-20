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1 час назад

Актриса стала объектом насмешек в Сети из-за разреза на платье

Lenta.ru

Американская актриса Ванна Уайт пришла на съемки игрового шоу «Колесо Фортуны» в ярком наряде и стала объектом насмешек в сети. На публикации фанатов в соцсетях обратили внимание в Page Six.

Актриса стала объектом насмешек из-за разреза на платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

65-летняя телеведущая появилась на публике в платье длины макси цвета фуксия, надетом поверх черных легинсов. Вдобавок одежду украшал асимметричный высокий разрез, который оголял ногу знаменитости. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуке в тон вещей, а на лицо нанесла нюдовый макияж. При этом волосы телезвезды уложили волнами.

Пользователи сети смутились модным выбором Уайт, о чем принялись писать в многочисленных постах в Twitter. Так, некоторые раскритиковали платье ведущей. «После съемок она пойдет на аэробику?», «Такое ощущение, что она забыла одеться», «Что с Ванной произошло?», «Ужасный наряд», «Кто-то украл половину платья Ванны», — высказывались поклонники.

В то же время другие фанаты восхитились стилем кумира. «Мне кажется, что она выглядит круто», «Классное платье», «Необычный, но интересный выбор», «Обожаю Уайт и ее стиль», — отмечали юзеры.

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