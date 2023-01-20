Россияне назвали раздражающие тенденции в моде

Сервис «Юла» провёл среди россиян исследование о том, какие тенденции в моде раздражают их сильнее всего.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Выяснилось, что 20% наших соотечественников осуждают тех, кто носят носки с сандалиями и резиновую обувь. 17% раздражаются от леопардовых принтов и обтягивающих велосипедок. А 14% недолюбливают тех, кто носит грубые кроссовки и джинсы с низкой посадкой. 26% россиян считают себя вполне стильными, а 27% — только тех, кому советует стилист.

Кстати, 26% убеждены в том, что стильная одежда — это дорогая одежда. 20% верят в то, что дорогие бренды и есть стильные, 14% — что это дизайнерские вещи. А вот 9% считают, что стильный человек никогда не забудет про базовые вещи и актуальные цвета.

Сейчас 20% опрошенных считают 70-е годы ХХ века наиболее стильным временем, 17,5% — 80-е годы ХХ века. И только 17% верят в то, что мода именно сейчас переживает лучшие времена.