Назван модный у знаменитостей цвет в 2023 году

Журналисты People назвали цвет, который стал актуальным у знаменитостей в начале 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте портала.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению авторов, в текущем сезоне на замену модному последние несколько месяцев цвету фуксии пришли пастельные оттенки розового. В частности, в нарядах упомянутого цвета появлялись на публике такие именитые личности, как актрисы Ребел Уилсон, Риз Уизерспун и Ева Лонгория, а также певица Дженнифер Лопес и другие инфлюэнсеры.

Например, Лопес посетила премьеру фильма «Моя пиратская свадьба», в котором она сыграла одну из главных ролей, в розовом платье длины макси бренда Magda Butrym с аппликацией в виде цветка на шее в сочетании с туфлями на каблуках. Отмечается, что стоимость упомянутого предмета гардероба составляет 1695 долларов.